Qué escándalo el fin de semana por la presentación de Mr. Fox, esto incluyó una disculpa y todo, pero, qué esperaban “mijitos”, el artista no iba a cantar canciones de cuna. ¡O sea! Él iba a mostrar su “variado” repertorio y sin tomar precauciones. ¡Ojo! No es que estoy de acuerdo con lo que cantó el artista, sino que, la organización de la Teletón 20-30 debe seleccionar bien a quién invita y a quién no. Les queda de experiencia.

Mira tú, Birna Julissa Quintero sigue atrayendo miradas con esa vestimenta de una joven de 20 años. Está logrando su objetivo, los piropos van y vienen. No veo mal que ella se vista así, pero, a veces se pasa. Hay una edad para todo, el tiempo no se detiene. Sí, es muy guapa con o sin cirugías, sin embargo, siento que quiere sentirse como una joven y no le va. Aunque para gustos los colores. Es solo un comentario.

Oye, esto va rápido, ya Nikeisha hizo revelación del sexo de su bebé, tendrá un varón. Más bien, me alegra por ella. Lo malo de esto es que sigue la polémica del padre del bebé, la gente no olvida y no quedarán tranquilos hasta que diga quién es el progenitor. "La mijita" tendrá que cargar con esos "haters", por suerte, ella no le da tanto color a esos comentarios negativos.