¡Santo Dios!

Versión impresa

¿Blas Pérez en un programa deportivo? Sí, tiene la experiencia en el deporte, pero no como presentador. No quiero decir que no pueda aprender, pero, no deben olvidar de las personas que sí están preparadas para conducir un programa en televisión, que se la pasan estudiando por años y al final como no son figuras públicas ni los miran. Lo que hacen los contactos.

Bien

Amanda Díaz no es mucho de mi agrado porque la siento falsa. Hasta me da la impresión de que es egocéntrica. Repito, “es mi opinión”, pueda que me esté equivocando. Pero, a pesar de esto, tengo que decir que estos últimos días se ha visto muy guapa con sus “outfits”, nada que pedirle a nadie. Un 100 para ese asesor. Incluso sus peinados me agradan.

Como nuevo

Oye tenía tiempo que no le echaba un vistazo a David Samudio Garay. Al “mijito” no le caen los años, en la última década lo he visto igual. Claro, una canita aquí y otra por allá, pero no es gran la diferencia. Además, sigue siendo bien sencillo al vestir. Pero, eso no es todo, pues también hace un buen trabajo. Son muchos los comentaristas que deben aprender de él.