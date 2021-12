Le fue mal...

Versión impresa

Sé que la intención de Joseline Pinto es buena, ella quiere que las personas estén saludables para que no pongan en riesgo su vida. Sin embargo, a muchos les cayó sal en la herida con este comentario. Pero, les digo que en parte tienen razón, pues cada quien vive su vida a su manera y si no tienen o no pueden llevar una vida saludable 100%, qué van hacer.

Buena elección

Si Rosa Iveth Montezuma y Juan Neblett están juntos, es muy bueno cómo están llevando su relación. Así sin tanto escándalo. Aunque en ocasiones no pueden esconderse de los “paparazzis”. Me agrada como están llevando esa relación, si es que la tienen. Y si no la tienen, también me alegra que sean buenos amigos. Por otro lado, la exmiss está más guapa que nunca.

Fuerte

Soy de las que piensa que cada persona puede hacer con su cuerpo lo que desee, vi que Karen Chalmers se inyectó bótox, no está mal, pues el que quiere y puede, que lo haga. Y a ella le queda bien, se le notan los resultados. Lo que si me da miedo es que se vuelva obsesiva con eso, recuerde que todo en exceso es malo. Ojo, solo es un consejo para el futuro.