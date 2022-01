Ya dejo eso...

Assilem reclamando su puesto político. No sé quién queda peor, si el que se lo prometió o ella pidiendo su “botella”. ¡Qué barbaridad! Por eso dicen por ahí que no prometas lo que no puedes cumplir. Siento que “La Polla” ya debe pasar la página, porque si hasta el momento no tiene su puesto político, qué le hace pensar que quejándose en las redes se lo van a conceder.

Toda la razón

Bien dichas las palabras de Kiara. La cantante de música típica tiene razón al decir que la gente siempre va a criticar lo que los demás hagan. Pero, será que atacaron a la cantante por su cuerpo, porque tiene unas libras de más. ¡Ay Santo! Si es así, la gente si que es metida, qué les importa, en todo caso es problema de la artista. Dejen vivir. Ella se ve guapa tal como está.

Toda la maldad

No sean así con Yedgar Carolina, el “mijito” se veía bien con ese “outfit” en la alfombra roja de “Sancocho presidencial”. Claro, no se puede negar que su vestimenta fue algo especial y diferente, pero, son sus gustos. Dejen vivir. Tampoco es que era algo horrible, solo algo extraña para algunos. Me parece que él no se mete con nadie.

No sean así.