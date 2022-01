No sean así...

Oye, la gente es bien mala o envidiosa, o las dos cosas. Le han dicho de todo a Steven Joseph por su pequeña conversación con el actor Tom Holland. A mí me agrado, claro fue algo “flash”, pero al menos logró lo que muchos desean. Este “mijito” me parece sencillo y es eso precisamente lo que le ha dado fama y le ha permito llegar lejos tras su salida de TVN.

Qué bueno que Massiel Rodríguez está mejor, vi a muchos alegrándose del mal de la “mijita”, no sean así. Ustedes no saben qué les puede pasar mañana. Lo importante es que ya fue atendida por los especialistas por el percance en una de sus orejas. Además, me alegra que sus hijas estén bien. Le deseo pronta recuperación, lo importante es que ya está en Panamá.

Al parecer “El Boza” empezó el año nuevo con el pie derecho pues estar junto a artistas de la talla de Carlos Vives no es cualquier cosa. ¿Qué se estará cocinando? Lo que sea, igual me alegra, porque el “mijito” tiene talento y se lo merece. Pero, como he dicho antes no debe perder la humildad, porque eso siempre pasa con los artistas locales. ¡Siga por el buen camino!