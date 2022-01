Boda en puerta

Versión impresa

¡Qué lindos! Me dio tanta ternura saber que Marlon Polo y Anna Quintero podrían casarse, me alegra por ellos. Espero, que no se les “descargue el amor”. Ella es muy guapa, pero se le nota la diferencia de edad a kilómetros, sin embargo, para el amor no hay edad. Espero que Marlon la quiera de verdad y que no haya un interés oculto. Amanecerá y veremos.

La belleza cuesta

Julia Honings contó sobre lo mal que la pasó tras su abdominoplastia, pero “mijita” la belleza cuesta, todo no es color de rosa. Creo que cada una de las mujeres que se hacen cirugías saben que hay un porcentaje de sufrimiento, así que toca aguantar callada. Aunque la felicito, porque al menos le dio luces a aquellas mujeres que de verdad desconocen esta información.

No qué va...

¿Qué le pasó a ‘La Zambita’? ¿Cómo se le ocurre quitarse la mascarilla donde hay mucha gente? Gracias a Dios que no se contagió y solo era un resfriado, pero ya le queda de experiencia a ella y a otras personas. No entiendo la necedad de muchos de no usar la mascarilla, como si ya no hubiese covid-19. ¡Señores! Esto no es relajo, pónganse serios, no jueguen con su vida.