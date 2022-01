¡Dios!

Voy a seguir con el tema de Delyanne Arjona, muy mal el no usar la mascarilla en el restaurante y no me venga con ese cuento de que un doctor dijo que en espacios abiertos la covid-19 sale, cae al piso y muere. Pueda que sea cierto, pero no se lo debe tomar muy a pecho, pues con este virus no se sabe qué puede pasar, mejor es prevenir que lamentar.

Cierto

El miedo a la covid-19 es algo que muchos no pueden evitar. No obstante, es verdad lo que dijo Marelissa Him, hay que dejar el miedo, cuidarse bien y darle la batalla a la covid-19. Ya el virus está, hay que aprender a convivir con él. Esta es la parte que muchas personas no comprenden y andan por la vida como si nada pasara.

Ya saben, pónganse pilas.

¿Dónde estaba?

Oye, apareció Clímaco Córdoba Salazar. Tenía rato de no escucharlo ni verlo. Me pareció simpática su participación en el programa “Tu Mañana”. “Mijito”, no se desaparezca de esa manera. Vi que mucha gente lo extrañó, eso habla bien de usted. Debe reinventarse que usted aún tiene mucho que dar. Espero volverlo a ver por las pantallas chicas.