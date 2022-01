Casos y cosas

Versión impresa

Marelissa Him dice que va a ventilar los nombres de aquellos que con frecuencia le piden fotos de sus pies. Es incómodo para ella y ya quiere que paren con eso. ¡Bien! Comprendo su molestia, no debe ser nada agradable. No obstante, no ande publicando fotos de los zapatos de sus conocidas, aunque no se le vean los pies, también puede ser incómodo.

Encantada

¡Qué bueno! Sara Bello y Agustín de Gracia ya tienen entre sus brazos a su pequeño. Me alegra que todo haya salido bien. Vi a unos diciendo que no es la primera ni la última mujer que tiene un hijo, que por qué tanto alboroto. No sean así, de la manera que sea es un momento hermoso. A mí si me dio gusto verlos felices. Mucha suerte en esta nueva etapa.

¡Tontería!

¿En serio? No puedo creer que se haya viralizado el “reel” de RaKe Martínez donde mostró una versión masculina de su rostro. A veces nos quejamos de que los llamados “influencers” no publican nada bueno, pero es el mismo público el que viraliza este tipo de publicaciones. Por esta y otras razones, en ocasiones no debemos tirarles tanto “hate”. Solo es un consejo.