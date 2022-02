La verdad, no sé

Yo no sé qué le ocurre a algunos presentadores de televisión, hacen cada cosa para llamar la atención que a veces caen en tonterías. Por ejemplo, Rolo en Tu Mañana, con un supuesto baile sensual, yo no sabía si reír o llorar. No hagan esas boberías, traten de pensar un poquito en cómo van a innovar. Tienen cosas agradables en el programa, pero la del baile, nada qué ver.

Me dolían las orejas y no era yo, esas aretes de Marelissa Him estaban como exageradas, aunque “para gustos los colores”. Encima de ser enormes tenían unas perlas. ¡No qué va! Era demasiado. Estas presentadoras quieren hacerse notar, pero no se pasen. Se veían feas, era demasiado. Al menos Marelissa las dominaba bien o disimulaba muy bien.

Qué angustia pasé con Luisa en “Pasapalabras”, en la edición del lunes. Oye, no respondía esa última palabra en el rosco y el final fue el mismo, no contestó e igual la tuvo mala. Si ya le llevaba ventaja a Andrea, qué esperaba “mijita”, qué más daba. Me empecé a desesperar, pues oír a cada rato “pasapalabra” no fue nada agradable. Para la próxima arriésguese.