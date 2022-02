¡Ay no!

De verdad que Polo Polo no es “Santo de mi devoción”, como reza el dicho. No obstante, me pareció tierno verlo con sus hijas, los tres juntos, en Tu Mañana. Eso habla bien de él. Aunque espero que no solo sea que quiera taquillar con las pequeñas. Aparte, me gusta ver cómo trata a sus pequeñas y los más importante es que ellas se reconocen como hermanas.

Poderosa...

“La Bibi” fue bien sensual a Jelou! No se le veía mal, pero no sé por qué siempre tiene que vestir tan escotada dejando nada a la imaginación. Creo que cada vestuario tiene su lugar. Ella es muy guapa, no lo pongo en duda, pero también se vería bella con un vestido “sexy” y no con el pecho descubierto casi al 100%. ¡Ojo! Reitero, que no se le veía mal, pero puede variar.

Malos...

Oye, la gente es bien mala, dejen a Rolo y a su esposa en paz, a la “mijita” la han felicitado por la llegada de su bebé, pero también le han recordado lo mayor y poco agraciado que es Rolo. ¡Fuerte! Aunque mentira no es, pero es problema de ella y si está con él es porque se sienta tranquila y feliz. Después que a la pareja no le afecte, no importa.