Mal ejemplo...

No me parece, no sé cómo algunos de los presentadores de los programas de televisión local siguen sin usar mascarillas. ¿Les da alergia? Ellos deberían dar el ejemplo. Vi el sábado el segmento del Bocaito de Doralis Mela en “A Lo Panamaeño”, donde prepara alimentos, junto al personaje “La Ministra”, ninguna de las dos usó mascarilla, no se qué tienen en la cabeza.

¡Nunca!

Nada qué ver, Tatiana Vélez no se parece en nada a la actriz de Euphoria, Maddy Pérez. No sé por dónde le ven el parecido. Ya dejen de hablar de Tatiana, ella está bien lejos, tratando de empezar una nueva vida. ¡Santo! Dejen que la “mijita” tenga paz. Reitero, al menos yo, no le veo ningún parecido, solo el color de tinte negro. La panameña hasta más cachetes tiene.

Me gustan

El segmento “Los Compadritos” de “A Lo Panameño” me llama la atención, se ve que Chakatín y El Rebolincho no tienen que esforzarse para entrar en su papel. Aparte que la tramas de sus historias son interesantes y chistosas, hacen pasar un buen rato. Espero sigan por esa línea, porque para mí esta es una de las pocas cosas del programa que me gusta.