Bien por ella

Versión impresa

El que puede, puede y el que no, mira y envidia. La “mijita” Liza Hernández disfrutó del Super Bowl. Más bien por ella. La gente diciendo que fue gracias a Floyd Mayweather, pero, qué tiene si fue así. La que disfrutó fue ella y otros acá sufriendo calentura ajena. Ella no es una niña sabe lo que es bueno y malo. Se ve que “La Doradita” la pasó muy bien.

Aplausos

Me alegra que Anyuri felicitara a su ex como si nada. La verdad es que si entre ellos no hubo mayores problemas para terminar su relación no tienen por qué llevarse mal. Me parece que no está mal esa actitud de la cantante, solo demuestra madurez. Al menos que sea mentira y sí estén juntos, aunque tampoco sería malo, pues ellos sabrán su cuento.

¡Ay no!

¡Qué pereza con Delany Precilla! Hasta que cansa con esas fotos de Instagram, ¿ella no encuentra más ropa? Yo sé que a veces es por contratos con alguna marca, pero, siempre anda enseñando de más. “Mijita”, si usted quiere llamar la atención busque otra manera, ya está rayando en la ridiculez. Use su creatividad para publicar contenido llamativo, pero con otras imágenes.