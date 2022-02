Bien, pero...

Solaris Barba es muy guapa, eso no lo pongo en duda. No obstante, verla en “A Lo Panameño” no me convence, como que no es su área. No es que lo haga mal, pero siento que le hace falta ese “clic” de las otras presentadoras. ¿Será que es muy pronto para dar este tipo de comentarios? ¿Debo esperar más tiempo? En fin, creo que debe de soltarse un poco más.

Respire...

He notado que en los últimos programas de “Pasapalabra”, Andrea como que pierde la calma. La siento muy nerviosa. Es que estos últimos días no le ha ido muy bien, pero debe comprender que hay días buenos y días malos. Perder la calma no la dejará concentrarse, no haga eso. Trate de respirar y enfóquese, así podrá lograr su objetivo. Es solo un consejo.

Bien guapa

Ver a la presentadora Gisselle Carolina, me da como paz. Se ve tan dulce. Además, que físicamente es hermosa y todo lo que se pone le queda bien. No anda con tanto maquillaje, se ve al natural. También debo resaltar que es una de las pocas caras de la farándula local que no he visto envuelta en algún escándalo. La vi en “Pasapalabra” y su participación ha sido buena.