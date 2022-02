¡Malos!

La gente sí es mala, dizque “Sandra y su nieta”, así le comentaron a Sandra y a Anyuri, quienes se unieron para una colaboración relacionada con el estreno de la telenovela “Pasión de Gavilanes”. Oye, ya dejen a Sandra Sandoval, mínimo los que critican no van a llegar a viejos. Si la artista se hace o no cirugías es su asunto, dejen la envidia ella tiene la plata y ustedes no.

Muy bien

Felicidades para Jorge Valdés Vázquez, conocido como Dímelo Flow, por su primer álbum “Always Dream”. Creo que, a pesar de todo, él se enfoca en lo que quiere, en sus metas, y al final cosecha sus frutos. Aunque a veces se sale por la tangente, pero su trabajo lo hace bien. Esperemos que triunfe con este trabajo discográfico. Buena suerte “mijito”.

¡Qué felicidad!

Me encanta ver a “La Chichi de Papa” se ve feliz con su media naranja. Derraman romance. Me alegra saber que estén cerca del altar y se ve que esperan este día con ansias. La presentadora siempre resalta que él es su gran amor y comparte las vivencias de pareja. Ojalá que este amor sea duradero. Esperemos la fecha de la boda, aunque no me inviten.