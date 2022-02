Cuidado...

Me gusta ver a el “Boza” con su novia, parece que están bien enamorados, pero, no deberían estar mostrando tanto de su vida privada. Es mejor que vivan ese gran amor entre ustedes, no se expongan tanto. Solo es un consejo. Bueno, la “mijita” es quien más comparte detalles de su relación con el famoso cantante, él es más discreto.

¡Qué locura!

Oye, vieron a “La Ministra” en Cancún (México), el que puede, puede y el que no, solo le queda mirar y envidiar. De verdad que este personaje sigue subiendo como la espuma, ojalá siga por esa línea de contenidos, porque le irá mejor aún. Muy divertida se veían en las playas de Cancún en tacones. Esperemos a ver qué otro material trae para entretener.

Sí y no

Daluna siempre se ha caracterizado por mostrar o publicar fotos con poca ropa. Yo siempre me he preguntado, por qué las caras de la farándula local no muestran otro material para aumentar sus seguidores. Siempre usan “La vieja confiable”, la de salir sensuales. Aclaro, no está mal, pero algunas se pasan, deben variar, usar su creatividad en material diferente.