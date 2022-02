Que le vaya bien...

Que revuelo ha causado Karina Linnett, quien será la nueva representante panameña en el “reality” “El Poder del Amor”. Les confieso que tengo pocos recuerdos de su desempeño en Calle 7, así que a mí “ni fu, ni fa”. He visto algunos comentarios de personas que están igual que yo, pero lo importante es que deje el nombre de Panamá en alto. Suerte “mijita”.

Bien...

Aunque no es “Santo de mi devoción”, como decimos en Panamá, me alegro porque a Miguel Melfi le esté yendo bien en cuanto a su trabajo musical. Hasta fue tendencia a raíz del lanzamiento de su nuevo video. ¡Qué bueno! Me alegra que los panameños estén apoyando a sus artistas. No obstante, es obvio que “El Poder del Amor” le dio ese empujón.

¡Ay no!

Ya me aburre Birna Julissa Quintero y los rumores de que sí y de que no con su novio. Ella quiere generar y lo está logrando. “Mijita” deje el juego que usted ya no es una quinceañera, se lo recuerdo por si lo ha olvidado. Debe decidirse, si va a seguir o no con esa relación. Si es verdad que el hombre le fue infiel a usted, créame que lo hará nuevamente. Piense bien...