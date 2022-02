No sean así

Sí, “Sech” estaba desaparecido, el “mijito” ya regresó y anunció que viene con todo para traer buena música. La gente insiste en hablar mal de su peso y de que “supuestamente” ya no canta como antes. Él ya dijo que estaba trabajando duro para bajar esas libras de más, déjenlo. ¡Señores! No seamos así, no sabemos la lucha que “El Peluche” tiene con su peso.

Lo siento

Mónica “Lola” Díaz es guapa y todo, pero creo que se pasa con esas fotos por allá en Nueva York. Le gusta la taquilla, no es a la única y eso no está mal. Pero ella cree que la está “sacando del estadio”. Ya lo veo como ridiculez. Está bien pues, usted está en Estados Unidos tomándose fotos increíbles y nosotros aquí en casa. No sea tan novelera. ¡Humildad!

Famosa la niña

Oye, hay que ver que en Panamá -tal vez en otros países también ocurra- la gente se vuelve famosa por sus videos en TikTok, tal como ha ocurrido con Lourdes de León. Sí, la “mijita” tipiquera. La verdad a mí me gusta ver su contenido tanto en TikTok como en Instagram. A ella le gusta lo autóctono, lo tradicional. Espero siga así y sobre todo con su humildad.