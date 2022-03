¡Ay!

¡Qué falla! Pobre Robin Durán. Al “mijito” se le olvidó el “slogan” de Jelou! y mencionó el de la competencia. ¡Fuerte! Esas son cosas que pueden pasar en un en vivo, se comprende. Pero, hay que ser más cuidadoso, porque así como hay gente que ni le prestará atención, otros sí son seguidores de esos programas matutinos y no se les escapará ni una. Más cuidado para la próxima.

Muy bien

Un aplauso a Joseline Pinto que se va a subir nuevamente en el escenario para competir con su cuerpo escultural. Aunque esta vez la competencia es más por el estilo “fitness”. Le deseo que le vaya muy bien. Me sorprende su rutina bien estricta de alimentación, no es cualquiera, pero ella tiene un objetivo claro y como dicen por ahí, la belleza cuesta.

Adiós

¡Ni modo! Me dio cosa con Andrea Siu que se despidió de “Pasapalabra”. Creo que los nervios se la ganaron, yo lo venía diciendo, cada vez que la atacaban los nervios se “volvía un ocho”. Bueno, al menos se llevó un billete que no le caerá nada mal. Me dio tristeza cuando la vi llorando, pero, esto era una competencia unos ganas y otros pierden.