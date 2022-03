Muy mal

La verdad que me sorprende cómo manejó Susan Elizabeth Castillo el incidente con la policía. “Mijita” yo hubiese perdido la paciencia. ¿Cómo es posible que sucedan estas cosas? Cuando ellos deben actuar no lo hacen. ¡Qué barbaridad! Por suerte que se pudo resolver el percance y bien hecho que no fue hasta la estación de policía, no tenía por qué hacerlo.

¡Ay no!

Dicen por ahí que para gustos los colores, pero Fergie Vergara se pasó. Aún no puedo creer que la “mijita” esté con “El maleante caro”. ¡Santo! Ella no sabe todo lo que él hace con las mujeres. ¿Qué le pasa? Fergie, ya eres una mujer madura como para andar en estas. Espero equivocarme y no escuchar alguna historia tenebrosa dentro de unos días. ¡Qué triste!}

Fina

Oye, Sofía Valdés sigue volando alto, mira que la combinación París-Chanel, es una bomba. No cualquiera va a un evento como este. Me alegra por ella, que se ve que trabaja duro para lograr sus objetivos. Me encanta verla. Tiene un gran talento y sabe cómo explotarlo. Va a llegar lejos, más de lo que ha logrado hasta ahora. Le mando buenas vibras.