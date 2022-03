Casi se derrite...

Versión impresa

Vi a Natalia González entrevistando a Mario Cimarro, no qué va. Comprendo que debe haber estado emocionada por entrevistar, aunque sea de forma virtual, a un actor como él, pero debe mantenerse en calma. Ya sé pasó de alegre. Y, ojo, no es la primera presentadora que le pasa esto, pero su caso funciona para recordar que el profesionalismo debe estar primero.

Guapa

Oye, ese vestido estampado que usó Michelle Simons este jueves estaba espectacular. Ese tono verde y fucsia le va muy bien. Además, se combinó muy bien con sus aretes y ni hablar del peinado. ¡Qué hermosa! Bueno, a ella casi todo lo que se pone le queda hermoso. Algunos dirán que el vestido no es nada del otro mundo, pero para mí sí. Simplemente bello.

A veces sí, otras no

Me gusta la actitud de Juan Pablo Herrera en “Pasapalabra”, se ve tranquilo, parece que no se deja ganar de los nervios o los sabe manejar muy bien. me alegra por él. Su actitud durante cada programa, independientemente que gane o no, es de admirar. Además, se ve que es divertido y disfruta de su participación. Ojalá continúe así. Mis mejores vibras.