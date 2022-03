Se pasan...

La gente se pasa, por qué son así con “La Doradita”, una cosa es un comentario y otra un insulto. Déjense de eso, dejen vivir a la “mijita”. Ella es feliz, viajando y disfrutando de cosas que muchos no van a tener en su vida. Sí, yo sé que ella tiene su fama, pero no insulten. Además, que si está o no vieja, qué importa, todos vamos a llegar a viejos. Ella está guapa.

No, qué va

“La Bibi” no se recupera de una para meterse en otra, primero lo de su trabajo y luego lo de su mascota. Oye, la gente es bien mala, eso no se hace. Me dio cosita verla llorar a su perrita. Muchos se reirán y dirán que no es para tanto, pero ella la veía como un miembro más de su familia. Espero pueda recuperarse de esto. ¡Por favor, más empatía!

Parte y parte

Perder a un ser querido es triste, pero, hay una línea y creo que Susan Elizabeth Castillo ya la está pasando. Sí, su abuela falleció y es lamentable, pero con ese tanda de publicaciones, ya me da la impresión que quiere taquillar. No sé a ustedes, pero tengo esa leve sospecha. Aprendamos a vivir nuestros experiencias personales en privado. Aunque, al final en asunto de ella.