Muy divertido

Versión impresa

Oye, me gustó ver a Lourdes de León en Jelou! Fue divertido, porque ella es espontánea y carismática. Me causó tanta gracia cuando dijo “yo cocino para comer, no soy chef”. La verdad que a más de uno le agradó ver a la “mijita” en la pantalla chica. Le llovieron los comentarios positivos. Aunque, la noté un poco nerviosa, pero se desenvolvió muy bien.

Pobre

Me da pesar con Cornelio Moreno Rivera, porque estos últimos días ha estado acompañado por unos “famosos” que no ayudan. Se nota que a él le incomoda. Siempre he dicho que deben elegir bien a quién invitan, buscan a cualquiera dizque porque es cara de la farándula. Bueno, al final a veces triunfa con todo y esos malos compañeros.

Muy bien

Lo que bien se aprende nunca se olvida, me encantó ver a Mirta Rodríguez en la pantalla chica. Definitivamente que ella sí sabe lo que es folklore y cultura. La “mijita” tiene ese don de expresarse y sabe de lo que está hablando cuando toca un tema, porque hay unas por ahí que deben de cargar su batería, ni saben dónde está tabla. Esas me dan pena ajena.