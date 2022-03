No está mal

Versión impresa

Hablando de cirugías, no me parece mal la decisión de Delyanne Arjona de quitarse la papada, el asunto que me preocupa es cuando ya agarran las cirugías como una obsesión. Eso ya no está bien, nada debe ser en exceso. (Hay unas que se pasan, poniendo en riesgo su salud) Si Delyanne se siente bien quitándose la papada, muy bien por ella, le deseo lo mejor.

Sí y no

Me agrada ver a Kendall Royo hijo en las pantallas en “Hecho en Panamá”, pero creo que debe ser más auténtico, siento que imita mucho a su fallecido padre. ¡Ojo! No lo hace mal, pero que trate de ser él mismo, no copie tanto a su papá. Él puede dar más, es joven y una cara conocida que de seguro ganará más adeptos. Es solo un consejo. En 1, 2, 3, vienen los “hate”.

Vaya, vaya

Cornelio Moreno la está sacando del estadio en “Pasapalabra”, bien inteligente. Bueno, con esto no quiere decir que el otro participante no lo sea. Solo que Cornelio parece estar en el “fondo del mar y de repente sale a flote”, y queda como el ganador del día. No obstante, siento que Cornelio pierde la paciencia cuando sus compañeros se equivocan. ¡Cálmese “mijito”!