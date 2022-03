Se pasa

¡No, no y no! De verdad, que Anyuri ya se pasa. Una cosa es ser sensual y otra es la vulgaridad. La “mijita” tiene un cuerpo aceptable, gracias a los retoques estéticos, pero no comprendo por qué tienen que andar casi sin ropa para llamar la atención. Algunos dirán que es su estilo, y sí, está bien, pero bájele dos rayas a la vulgaridad. Use un poco más de ropa.

Fuerte

¡Oye, se pasan! La gente no perdona. Solo vieron a Giosue Cozzarelli en el partido, donde Panamá le dijo adiós a Qatar, y de una empezaron a recordar ese incomodo momento cuando en aquel año, la “mijita” dio una respuesta errada sobre Confucio. Pasen la página, ustedes son peor que una mujer cuando le mienten. Olviden ya ese episodio. No sean tan crueles.

¡Santo!

¿Será que los cuidados de Fergie Vergara han ayudado a “El Maleante Caro”? Espero que sea así y no que Fergie esté ciega por Yemil. Espero esté viendo más allá de sus narices, porque de lo contrario que tristeza con la “mijita”. A veces me pongo a pensar en qué tendrá ella en su cabeza. Si estará bien. Es una situación complicada. Espero le vaya bien.