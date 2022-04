¡Qué bien!

Viene Ekaterina Brendina, “La Panarusa”. Dijo que llega a final de abril. ¡Qué bien por ella y por sus niños! Solo espero que cuando llegue a Panamá no haga locuras, que piense bien cómo va a actuar. Que se ponga a trabajar y a luchar por su familia, que bastante la necesitan. Siga luchando por ellos como lo ha hecho hasta ahora. Ella me cae bien, pero debe organizarse.

Mira tú

Mis respetos para el Musulini que está de mejor amigo de su ex, eso es madurez, porque hay personas que cuando terminan su relación amorosa, no se quieren ver ni en pintura, son como el agua y el aceite. No obstante, él y “La Cuchita” hasta trabajan juntos. ¿Será que terminaron de verdad? Me huele que hay algo extraño aquí, pero ellos son adultos.

Buen camino

¿Será que Marlon Polo ahora sí agarró juicio? Parece que cada vez está más cerca del altar, qué bien por él y por su pareja Anna Quintero. Ellos andan buscando hasta una casa más grande. La cosa va en serio. Bueno, por ahí dicen que todos tenemos derecho a enderezar nuestro camino, ojalá eso sea lo que le ha pasado al “mijito”. Le deseo lo mejor, haga las cosas bien.