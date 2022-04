¿Qué pasa?

Versión impresa

Yo no sé si serán los nervios lo que lo traicionaron, pero que pereza con Domi Leira en “Pasapalabra”, cuando le tocó el deletreo. No sé por qué se enredaba tanto. Debe estar más concentrado, aunque sé que hay palabras complicadas, pero el “mijito” se enredaba con palabras sencillas. Oiga, no es un juego, esto es serio, pueden hundir al equipo. ¡Pilas!

¡Santo!

Parece que Anyuri ya se cansó de los “haters” y respondió al ritmo del “rap”. Bueno, creo que todos tenemos un límite, así que no la culpo. ¡Bien hecho! A ver si la dejan tranquila aunque sea por un rato. No obstante, yo la insto para que ella vaya mejorando con sus canciones, porque a veces no tienen ni pie ni cabeza. Solo es un consejo no lo tome a mal.

No, no...

Me dio risa ver a Natalia González bailando en el programa de este miércoles, qué va “mijita”, como que no le va bien tirando pasos, la canción iba por un lado y ella por otro, o será que solo quería hacer reír a la gente, puede ser. Lo cierto es que fue gracioso verla. Por un momento pensé que se había caído. Cuidado Nathy. Busque un tutorial en YouTube.