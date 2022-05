¡Cuidado!

Sigo con el tema de las cirugías estéticas, en este caso con Ashlany Gómez. La verdad es que ella es muy guapa y la “manita de gato” que ya se ha dado no se le ve mal, pero deben tener cuidado con tanta cirugía, siempre he pensado que esos procedimientos a la larga tienen sus consecuencias. Espero estar equivocada. Le deseo lo mejor en su nuevo retoque.

¡De vuelta!

Me alegra que “La Panarusa” ya esté en Panamá, espero no empiece hacer locuras, que se ponga a trabajar y a sacar a su familia adelante. Ya debe centrarse en lo que quiere. No haga “show”. Debe dejar su ego a un lado que así no creo que logre mucho. Además, no se ponga a pelear con todo el mundo, recuerde que en esta vida “somos arrieros”.

Mira tú...

Oye, me alegra que Jacky Guzmán haya disfrutado su cumpleaños 33, pero, algo que me ha dejado pensando es que la vi saltando y bailando, ¿eso no le afecta a su reciente cirugía? Solo pregunto, disculpen mi ignorancia. No hace ni 10 días que anunció su operación, pienso que cuando lo dijo ya estaba en proceso de recuperación, es la única explicación que encuentro.