Más bien...

Versión impresa

¡Vaya, vaya! “Sech” está sumando, bien merecido lo tiene, pues ha trabajado duro para llegar hasta donde está. Lo único que me preocupa es que se vuelva “loco” y no sepa cómo manejar ese dinero. Se han visto casos de artistas internacionales que han caído por la mala administración. Espero no se vaya por el lado del despilfarro de dinero, aunque sea su plata.

Pereza

Espero que Julián Torres le ponga “sazón” a “El Poder del Amor”, que no se vuelva pura boca y más escándalo y al final deja a uno desanimado. Es guapo, creo que por ese lado la pegaron esos que lo eligieron para que fuera al “reality”. Bueno, imagino que eso de conseguir pareja es puro “show” y ellos van más que nada es por el billete que se pueden ganar. ¡Suerte!

¿Será?

Oye, ¿será verdad que Liz Baila cambió su camino y ahora sí ha entregado su vida al Señor. Todos tenemos derecho a enderezar nuestro camino y si ella lo quiso así no debemos juzgar. Lo que sí estaría feo es que solo lo esté haciendo para ganar más seguidores y llamar la atención, pues con eso no se juega. Le deseo lo mejor en este proceso que apenas empieza.