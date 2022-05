¡No, qué va!

Yo no sé ustedes, pero para mí, Doralis Mela ya perdió la humildad, ahora siento que es como altanera. No me agrada, sé que ella tiene sus adeptos, pero en esa lista no estoy yo. A veces me desespera. Por otro lado, creo que esos retoques estéticos no le quedan nada mal, pero también le han “subido los humos”, como decimos en buen panameño.

Me encanta...

Si hay alguien que me encanta ver cuando presenta en la televisión es a “La Chichi de Papa”. Ella es natural, no exagera ni cuando está frente a las cámaras ni en vestuario. Se viste con “outfits” sencillos, pero todo le queda lindo. Es que ella es muy guapa, no necesita mucho. Solo ver a la “mijita” me da paz. Siga así no deje que la humildad se esfume.

Más o menos

Bueno, a Kendall Royo hijo le doy un 50/50, aún no me termina de convencer su participación en el programa sabatino. ¡Ojo! No es que el “mijito” lo haga mal, pero le falta algo, siento que se pone nervioso o no se prepara bien para hacer sus reportes. Aunque confío en que vaya mejorando. Lo que sí me he dado cuenta es que tiene sus adeptos. Muy bien.