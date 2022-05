Pereza

Versión impresa

¡Ay no! Joako si me da pereza, no sé, anda con una payasada encima, como para sacar gracia, pero en mí, tiene el efecto contrario. ¡Nada qué ver! No sé, es como exagerado a la hora de hacer las cosas. “Mijito”, póngase serio deje la tontería, ya usted está grande. Lo vi en el programa “Pasapalabra” y me dio qué pereza. Además, no se podía quedar quieto.

¡Sorprendida!

Así me dejó Joy Fong, pues está muy cambiada. Ni la reconocía. Bueno, no es que se vea mal por las libras que tiene de más, solo que me ha dejado con la boca abierta, pues está diferente. Claro, muy guapa y los “outfits” le quedan bien hermosos. Pero, no sé qué le ha pasado. Debe ser porque la conocí 90, 60, 90.

Me encanta su buen sentido del humor.

Bien

Me divertí viendo a Neka Prila en “Pasapalabra”, no anda con tanta gritadera, aunque a veces no es muy aplicada y no acierta en las dinámicas, pero me agrada verla. Es ella, nada de andar actuando. El vestido que usó el lunes me encantó, muy sencillo y a ella le queda divino. Su cabello, ni hablar. Su maquillaje muy atinado, nada exagerado. Felicidades.