¡Pilas!

Versión impresa

Bueno, espero que Julián Torres no se vuelva loco con esa participación en “El Poder del Amor”. Al parecer ha caído bien, pero, está recién llegado, así que no se puede “dormir sobre los laureles”. El “mijito”, pienso yo, va a generar muchos comentarios y ojalá no sean polémicos, aunque es algo casi imposible, ya sabemos cómo somos. ¡Suerte Julián”, Aquí estaré pendiente.

¡Ay no!

¿Tiradera? ¿Qué le pasa a Kenny Man? ¿Será que ya nadie lo voltea a mirar y quiere hacer bulla? Apareció el hombre y para hablar de “tiradera” en las canciones, dice él que hace falta más en ese ámbito. Yo creo que si pide “tiradera” serán canciones con letras más violentas de lo que ya son varias por ahí. Bueno, él debería de escribir un par y pasarlas para que las canten.

Felicidades

¡Más bien! Hasta que al fin Sheldry Sáez consiguió el verdadero amor, eso parece. Ya dio el gran paso del compromiso para la boda, así que está más allá que de acá. ¡Felicidades! Se ven que están enamorados, pero caras vemos y relaciones no sabemos. Si ellos lo dicen, yo les creo.

Espero que sean muy felices en esta etapa que pronto comenzarán.