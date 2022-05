No

¡Ay no! Yo no sé ustedes, pero esa nueva canción de “El Maleante Caro” y BCA no es la gran cosa. Solo con el simple hecho del nombre de la canción se me habían quitado las ganas de escucharla, pero igual lo hice para saber exactamente de qué se trataba. ¡Nada del otro mundo! No obstante, imagino que habrá quien “alabe” la canción. Aunque por BCA se salva.

Fuera de orden

¡No qué va! Yo había defendido a “La Cuchita”, pero ella no es que ayude. En serio, ¿salir en ropa interior conduciendo un auto? Ya no sabe qué hacer para llamar la atención, creo que no hay necesidad de hacer ese tipo de cosas. “Mijita” qué tiene usted en la cabeza. Parece que quiere imitar a Anitta, quien ya no sabe qué es usar ropa, creo que su clóset es puro panty y brasier.

Más bien

¡Me encanta Sofía Valdés! Oiga, usted sí es de admirar. Mira que darle a sus seguidores su número de teléfono para platicar con ellos es un gran gesto. A mí me gustó, porque ellos podrán conocer más de la artista fuera de la tarima. Solo que tenga cuidado, porque ya sabemos que en la vida hay cada loco. Cuide su seguridad. Además, ella es muy sencilla y muy guapa.