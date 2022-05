¡Ay no!

Versión impresa

A mí me agradan los programas sabatinos, lo que no me gusta es que algunos presentadores ya no usan su mascarilla. Soy de las que creo que ellas de algo han de servir, no sé por qué bajan la guardia. Por mencionar un ejemplo, vi a Israel Berastegui en un baile entrevistando y no llevaba el cubre bocas. Seamos más responsable y aportemos nuestro granito de arena.

Mira tú

No me había detenido a mirar a Juan Pablo Samaniego, qué rápido creció el “mijito”, vi que hasta novia tiene. Cómo pasa el tiempo. Con razón ya estoy “vieja”. Pero, lo importante es que está con salud y muy guapo. Además, conserva esa humildad que lo llevará lejos. Ojalá siga así, de guapo y trabajador. Veo que no solo yo le tiro piropos.

Felicidades

Ya Amanda Díaz se tiró la “soga al cuello”, digo, se casó. Un gran paso, no cualquiera toma esa decisión que es para toda la vida. Al menos eso es lo que se juran cuando están en el altar, de que algunos lo cumplan ya es otra cosa. Ojalá la “mijita” si llegue a viejita con su esposo. Se ven felices, espero continúen así, porque el camino que les espera por recorrer es bien largo.