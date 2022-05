¡Dios!

Tatiana, Tatiana. Ojalá esta vez la “mijita” ya deje de andar con tonterías. Ya debe ponerse seria. Lo que viene es una etapa hermosa, la felicito, pero que no es un juego. Aunque veo que quiere seguir en medio del escándalo, mira que hacer un “live” para dar ese anuncio, es querer llamar la atención. Tenía ratos de no aparecer, estaba apagada y salió para hacerse notar.

¿Por qué?

Siempre me he preguntado y por lo que veo seguiré con la misma interrogante, por qué la gente expone su vida privada en las redes sociales, luego uno viene y opina algo que a ellos no les gusta y explotan. Sheldry Sáez ha pedido consejos o “tips” para su boda. ¿En serio? Ay no, “mijita” no meta a terceros y cuartos en esto, pues es un evento privado, decida usted.

¡Qué va!

Ese novio de Joseline Pinto, no sé si quería elogiar a la novia o se estaba quejando. ¡Qué bárbaro! No sé, él no me cuadra desde que se dio el rumor de que le había sido infiel. Además, si quería quedar bien y halagar a su novia “famosa” con ese último comentario, creo que en muchos causó otra sensación. Mejor se hubiese quedado calladito, se hubiese visto más bonito.