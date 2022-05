Muy bien

Dice Marcela Barnes que ella no se ha hecho cirugía, pues sus pompis son naturales, a punta de ejercicios. ¡Más bien! El que puede, puede y el que no solo mira. Otros envidian, déjense de eso, mejor pónganse a trabajar para tener esas pompis. Bueno, Marcela debe dar “tips” de su rutina, porque hasta a mí me han dado ganas de hacer ejercicio. ¡Cuente “mijita”!

No, no y no...

A mí no me gustó el “look” que llevó “El Boza” a Colombia, esas uñas y esos ojos. ¡Nada qué ver! debe ser que yo no sé nada de esa moda. Me gustaría conocer más sobre esa tendencia, es horrible. Nunca he visto a artistas como “Sech” con eso, digo hasta el momento no, en otros países tal vez sí. Ojalá que “El Peluche” no siga esa línea. No me gusta, pero tendrá sus adeptos.

Bien

Qué bueno que Daluna empezó una rutina de ejercicio, me alegra porque subir de peso puede afectar la salud y ella ha sido muy responsable en dar este paso. Ojalá logre su objetivo en el tiempo previsto y le doy un aplauso de pie. Ella es muy guapa, pero sí la había notado con unas libras de más. Una decisión que su cuerpo le agradecerá toda la vida.