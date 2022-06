¡Es su decisión!

Versión impresa

Bueno, cada quien es dueño de elegir lo que desee. Sí a Carolina Brid no le gustan los hombres separados y menos aquellos que están casados, eso no tiene nada de malo. Es su decisión, la gente si es necia. Apuesto a que si la “mijita” dice que sí le gustan también le dicen de todo a Carolina. Además, qué bueno que no le gusten esos hombres con compromisos.

¡Ay no!

¡Qué va! Natalia González necesita una clase urgente de típico, ella piensa que eso era como ballet o no sé qué. Un poquito de práctica no le caería nada mal. Quedé con la boca abierta, para eso no hubiese bailado. Pero, al menos hizo el intento de tirar pasos, me alegra que Chollykid la haya apoyado en este baile. Ya sabe, póngase a ensayar, que la música estaba bien buena.

No, qué va

Robin Durán es bueno bailando típico, pero como cantante no, casi me duermo cuando lo escuché. Yo sé que solo son cosas para que la gente se entretenga en el programa, pero al menos hagan algo que medianamente dominen. No pasen pena o esa es la idea, quedar en feo, porque si es así no tengo más nada que decir. Ellos son divertidos, pero lo que hacen no tanto.