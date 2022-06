¿Hasta cuándo?

¡Ay no! Otra vez Yedgar Carolina con el bisturí, ya esto se está volviendo una obsesión del “mijito”, ya lleva 7 cirugías estéticas. Tómelo con calma, no se deje llevar por sus impulsos. Todo en exceso es malo, siempre lo he dicho. Además, es valiente porque ese tipo de intervención debe doler bastante, tal como él mismo lo ha dicho. En fin, en su vida y su cuerpo.

¡Qué gracioso!

Me dio risa cuando se le bajó la silla a Eddy Vásquez, él supo manejar la situación, pero con una cara de susto. Suerte que solo fue un poco y lo pudo solucionar rápidamente. Además, Nathy y Robin también lo ayudaron con sus comentarios en ese momento incómodo. Para la próxima debe revisar bien la silla, siéntese y póngala a prueba antes de entrar en vivo.

No comprendo

Bueno, sigo con el tema de los “chefs” en los programas matutinos: ¿Por qué no usan mascarilla a la hora de preparar sus alimentos? Aunque sea en ese momento, se ve tan desagradable y no solo por la covid-19, sino porque está manipulando alimentos y empiezan a hablar o gritar encima de la comida, ¡Qué feo! Ayer vi al “chef” Héctor en eso, no qué va.