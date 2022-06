¡No, qué va!

Versión impresa

Ya no lleven más a “La Pantera” a “Pasapalabra” no pegaba una. Al momento del deletreo se “volvió un 8”, creo que del estrés del momento no recordaba como se escribían las palabras, demoraba demasiado. No creo que sea una buena ficha para ese programa. Ya he dicho que deben llevar a gente más hábil. Yo sé que los nervios te pueden traicionar, pero ella pasó pena.

Tal vez...

Bueno, como el mismo Franklyn lo dice “no pierde nada con internarlo”, pueda que el “mijito lleve chance en la política, nadie sabe. Dejen que haga el intento, tal vez al final gana y hace algo bueno por Río Abajo. Aunque ya sabemos que con los políticos no se sabe qué va a pasar cuando llegan al poder, cambian una barbaridad. Pero, esperemos que Franklyn sea la excepción.

Al menos hace el intento...

Me da pena ajena cuando Luis Carlos Velarde presenta el noticiero y le toca leer una palabra el inglés. ¡No sean malos! Es mejor que las lea Blanca, pues no es que lo haga a la perfección, pero se defiende. Digo, él no tiene la culpa, pero debe practicar más. Se siente la incomodidad al pronunciar palabras en inglés. Ya no haga más eso o practique. ¡Es un consejo!