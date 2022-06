¡Ay Santo!

La verdad yo tampoco noté tanto cambio estético en ese procedimiento que se hizo “La Gallina Fina”. ¿Será que estoy ciega? Bueno, si ella nota el cambio, está bien, eso es lo que importa. No estoy en contra de las personas que deciden verse más joven, lo que no me gusta es que a veces ya se vuelve obsesión, aunque sé que este no es el caso de Sandra Sandoval.

¿Taquilla?

No me parece gracioso andar publicando tantas cosas privadas, siempre lo he dicho. Julia Honings publicó que su esposo está en el hospital. Mi pregunta es, ¿entonces? Sí, que mal que esté enfermo, nadie quiere estar así, pero ellos lo comparten solo para taquillar. Sé que ustedes comparten lo que quieren, pero estos temas deben mantenerse en privado. Tomen consejo.

Fuerte

Oye, la gente no perdona, le han dicho de todo a Brithany Ryce tras anunciar que se lanza como cantante. Yo sé, que el peso que tiene la “mijita” no le hace bien a su salud, pero es problema de ella. ¿No? Tener ese peso no la hace mala cantante, dejen que cumpla sus sueños. Tiene derecho. Sin embargo, sí considero que debe cuidar un poco más su salud. Por lo demás, a triunfar.