No hay necesidad...

Algunos le dicen arte, pero, para mí ya es que se están pasando. ¿Hasta donde va a llegar la gente solo por su afán de querer ganar seguidores? Yoani Ben, usted es muy guapa, no necesita salir con poca ropa para que admiren su belleza, aunque sea gracias a los retoques estéticos, igual usted es guapa. Siento, que por ese camino no, póngase un poco más de ropa para las fotos.

Versión impresa

Bien

Me alegra que Anarkelys Arias esté de vuelta en el gimnasio. Y en esta ocasión sí se le notan esas 23 libras menos, que dice que ha bajado. Anteriormente, yo la veía siempre igual. ¡No es “hate”! Solo es la realidad de lo que mis ojos observaban. Ojalá siga con esa rutina, porque se ve muy bien. Es cierto, cuando dicen que querer es poder. Usted dele “mijita”.

Se pasan

Me da una pereza cuando en “Pasapalabra” se ponen con payasadas, como esa de que “supuestamente” Chollykid se cayó de la silla. Tal vez estaré equivocada, pero creo que fue puro “show”, pues siempre alguien se cae y todos corren como si quisieran hacer chiste del asunto. Dejen la tontería a un lado, el programa es muy bueno y educativo, no lo dañen.