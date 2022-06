¡Ay no!

Qué pereza me dio ver a Abraham Pino como Michael Jackson en el programa “Pasapalabra”, no tiene ni gracia. Cuando bailó ni se parecía en lo más mínimo al fallecido cantante. ¿Sería ese el objetivo? No sé que les pasa. Deben concentrarse en el programa, que es bien educativo, pero no le anden metiendo tantas cosas, porque empieza a perder su esencia, siento yo.

¡A trabajar!

Bueno, que la periodista Kelyneth Pérez goce su nuevo trabajo aunque sea por el corto tiempo que le queda a este Gobierno. Muchos le dicen que es “botella”, no creo que no vaya hacer su trabajo, no creo que vaya a estar de floja, pero, definitivamente debe de tener amigos allá, porque nadie entra así por así a un puesto como ese. Le deseo suerte.

Hermoso

Kenny Dancer me conmovió con el gesto hacia su papá, no tanto por el regalo en sí, sino por ese detalle y por publicar el momento en las redes sociales. Otra persona no lo hace, no muestra la humildad de su papá, lo mantienen en secreto, porque dizque es una figura pública. Pero, el “influencer” bien humilde mostró todo y bien orgulloso. Fue un momento ameno.