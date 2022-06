No sean así

Versión impresa

La gente no hace ni deja hacer. Si Liz Baila dice que cambio su camino y ahora está entregada a Dios. No debemos juzgarla ni criticarla. Sí, yo sé que es poco creíble, pero todos tenemos derecho a cambiar y a agarrar otro rumbo. Dicen que no ha quitado su página de OnlyFans, bueno ella sabrá cuándo hacerlo. Vamos a darle tiempo, amanecerá y veremos, no seamos tan crueles.

Calentura ajena

Si Liza Hernández quiere elimnar todos los “gorditos” de su cuerpo que a ella no le gustan, que lo haga. A nadie le importa, es su problema. Además, ella tiene algo que muchos no tenemos: La plata. Y si ella no la tiene, la busca. No sean metidos y dejen a “La Doradita”. A pesar de que dicen que ella está mayor ya, eso no tiene nada malo si quiere hacerlo, bien pueda.

Aplauso

Más bien por él. Sí, “Sech” anda emocionado y no es para menos, ya que pronto va a estrenar “Minions, nace un villano”, donde “El Peluche” hace la voz de Biker, un gran villano de la trama. ¡Qué bueno que el talento panameño siga dejando al país en alto! Él es un gran ejemplo a seguir. Recuerden que querer es poder. Hay que luchar por lograr las metas, nada es fácil.