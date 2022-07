Muy bien

Oye, Sofía Valdés sigue subiendo como espuma. Es que la “mijita” tiene talento. Ahora se presentará en un festival mexicano junto a otros artistas bien reconocidos. ¡Esto merece un aplauso de pie! Desde que empezó a sonar en las redes sociales, nos hemos dado cuenta que su música atrae. Además, pareciera que es muy humilde y sencilla, ser así le abre puertas.

Aproveche...

“El Tachi” termina condena en agosto y al parecer vuelve al escenario, ojalá sepa aprovechar esta segunda oportunidad que le da la vida. Él tiene sus adeptos, es decir, recibirá el apoyo que necesita para su carrera. Pero, debe pensar bien y no volver a caer en tentaciones que no lo llevarán a nada bueno. Siga por el buen camino. De los errores se aprende.

Mentira no es...

No sé, pero me parece que Kenny Man después de “Ni Gucci ni Prada” se quemó. No ha tenido otro tema que pegue, por qué será. Por ahí lanzó otro tema, ya hace un tiempo y no sirvió. Tiene que innovar, déjese llevar, siga consejos de los expertos. Me da pena ajena ver cómo ha quedado como en el olvido. Además, me parece que él mismo es como arrogante.