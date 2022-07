Bien profesional

Roseta Bordanea se comportó a la altura cuando con cizaña Orlando Muñoz le hizo una pregunta para las cámaras de “La Mordida”. Él creía que la “mijita” iba a perder la calma, pero “el estafador, salió estafado”. Roseta respondió la pregunta con serenidad y de manera profesional. Eso está bien, son competencia, pero eso no tiene nada que ver. Aplauso para Roseta.

Bueno...

¡Ay Marelissa Him! Es cierto que los “figuras públicas” no deben aguantarse el “hate” de la gente, pero tampoco es que se tengan que agrandarse, porque la mayoría de los que trabajan en la TV tienen unos aires, que Dios mío. No digo que sea el caso de ella (aunque no lo sé tampoco), pero hay unas presentadoras que se creen las “Kardashian panameñas” y están es soñando.

¡Santo!

Que Birna Quintero se dé su “manita de gato”, como decimos en Panamá, no tiene nada de malo. Lo que me llama la atención es que la periodista quiere que todos se enteren de lo mínimo que pasa en su vida. ¿Cuál será su objetivo? Pero, sí ella es feliz contando todo, no podemos hacer nada. Ese retoque estético parece canje, tal vez esta sea una de las razones.