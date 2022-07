¡Cansan!

No puedo dejar pasar los días, sin comentar sobre la boda de Margarita Henríquez y Jorge Bustavino. Todo se veía hermoso. Pero, ¿la gente todavía no supera a Lucho? Qué necedad en recordarle a la “mijita” esa relación. Las razones por las que terminaron ya no importan, lo que deben meterse en la cabeza es que ya no están juntos. ¡No, qué va!

Versión impresa

Son cambios

¿Qué le pasó a Iris de Arco? Casi ni la reconozco, se ve que ha ido con el bisturí varias veces. Esto no está mal, pero tampoco se pase, ya ni parece a ella, no queda mucho de la Iris que muchos conocimos en pantalla. Claro, está muy guapa, pero se está encariñando mucho con el cirujano. “Mijita”, cuidado, los excesos no son buenos.

No se pase. ¡Saludos!

Algo no cuadra...

Bueno, no sé, pero para mí está como rara esa historia de Patty Castillo. Supuestamente, cuando ella se fue a vivir a Estados Unidos tuvo que vender muchas cosas acá en Panamá, porque se fue como decimos en buen panameño, “con una mano adelante y otra atrás”, según ella. Pero, hay cosas que no me cuadran. Alguien la ayudó. Aunque no es problema mío.