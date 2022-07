No vaya más

No sé si es cosa mía o Marivan no tuvo una buena participación en “Pasapalabra”. ¡Que no vaya más! Le haría un gran favor al competidor si usted no acepta una próxima invitación a este programa Es, como decimos en buen panameño, un plomo. Usted fue solo a restar segundos a Cornelio, aunque sea debió prepararse. Así que hágale un favor a los participantes, no vaya.

Aplauso

¡Qué alegría me dio saber nuevamente de Japanese! Me sorprendió haber escuchado su nuevo tema y saber que su recuperación va viento en popa. Se ve que está trabajando duro y poniendo todo de su parte para salir de esto. Y qué bueno que siempre pone a Dios por delante en todas sus cosas. Pronta mejoría Japanese, siga luchando.

No me convence...

Oye, Joseline Pinto no le fue muy bien en “Palabras actuadas” de Pasapalabra. Hizo más muecas y sus compañeros no adivinaron tantas palabras. ¿Qué pasó? Yo no sé, pero ese programa ya no está como al inicio, tal vez sea por los invitados o la misma producción. Al menos en otros segmentos del programa, la “mijita” se defendió un poco mejor.