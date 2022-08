Muy bien

Oye, Miss Universo Panamá, Solaris Barba luce más hermosa de lo que ya es. Se ve que la beldad se está preparando en todo el sentido de la palabra para este certamen de belleza, el más importante en su rama. Barba ha lucido unos atuendos dignos de una miss. Ojalá sus asesores sigan por esa línea, porque ella tiene talento para esto. Pienso que le va a ir muy bien.

Cansan, déjenla

La gente sí es envidiosa. ¿Cuál es el dolor? Si Jacky Guzmán se va a casar o no con Dímelo Flow, a quién le importa. Dejen a los “mijitos” ser felices a su manera. Si él le dio o no el anillo, por qué arman tanto alboroto. Tal vez no sea ni una joya de compromiso y ya andan alborotados con eso. ¡Santo! Ellos se sabrán su cuento y creo que no debe afectarnos en nada.

Necios

“El que puede, puede y el que no, solo mira”, este es un dicho muy cierto. Por eso, si Sandra Sandoval quería enseñar sus piernas no veo por qué no lo podía hacer. Ella tiene unas piernas bonita. Además, aunque no lo hayan estado es su asunto si las quería mostrar o no, no podemos meternos en eso. No entiendo ese problema de algunos con la edad de los demás.