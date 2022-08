Felicidades

Marilú De Icaza está en todo y eso es muy bueno. Me encantó el diseño de su vestido de baño y su pantalón blanco con transparencia que usó para su despedida de soltera. 10/10, muy lindo le quedó. No sabía que tenía esos dotes y mira que le van muy bien. “Mijita” puede seguir por esa línea, de seguro le va bien. Por otro lado, le deseo lo mejor en su vida de casada.

Mira tú...

¡Lo confieso! A penas vi a Mingthoy Giro en el programa “Tu Mañana” se me vino a la mente el tema de las estatuas. ¡Ay no! No sé por qué. Independientemente de eso, me agradó ver su participación, fue divertida. Además, aunque es algo inevitable, ya está entrada en años, no obstante, lo importante es que se ve muy bien. Un “outfit” fresco que le lucía a la perfección.

¡Ay padre!

Oye, no sé qué le pasa a Massiel Rodríguez, siempre la veo como si no hallara peinilla. ¿Será que le están haciendo el “blower” mal? Si es así, deben prestar más atención a este punto. Digo, ella siempre anda con esos cabellos todo levantados, pero por tradicional peinado. Sin embargo, en estos días la vi despeinada y se veía rara. Le han caído los años, pero está guapa.