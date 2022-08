Mira tú...

Oye, me uno al grupo de los que dicen que lo “único” divertido que tiene “La Máscara”, es a Orman Inniss. De verdad que es el que llama la atención, porque ese programa “ni fu, ni fa”. Tenía otras expectativas, pero quedé decepcionada. ¡Qué barbaridad! Volviendo a Orman, creo que el “mijito” tiene esa chispa que le gusta a muchos, vi buenos comentarios para él. Eso está bien.

Tristeza

No puedo creerlo aún. Yemil va a tener un hijo. ¡Qué tristeza! Todo niño es una bendición, pero en este caso me da dolor, porque ya conocemos la historia de “El Maleante Caro”. Aunque ojalá este pequeño/a lo ayude a cambiar definitivamente, porque de lo contrario la vida de esa criatura será una pesadilla. La verdad no he podido dejar de pensar en esto. ¡Horror!

¡Qué mal!

Al igual que otros, también pensé que el cantante “Sech” aparecería en la lista de los nominados en el Latin Billboard 2022. Bueno, en otra ocasión será, porque su talento ya está más que comprobado. “El Peluche”, aunque ha estado un poco apagado durante los últimos meses, es uno de los mejores artistas de música urbana de Panamá. Siga así “mijito”.