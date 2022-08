No

Pienso que Delyanne Arjona no debió tocar el tema de las propinas que se les debe dar a los empacadores de los supermercados. Siento que le molestó el video de TikTok donde le dicen “tacaña”. Ella hizo un video y dijo que a veces no tiene para dar más. Sé que la situación está difícil, pero si ella no tiene, que empaque y cargue sus paquetes. Es una solución.

¡Ay no!

Oye, la verdad me da tristeza con los monitos de Carlienis, comprendo que es prohibido tenerlos en casa, pero los ellos ya están acostumbrados a ella y tienen su modo de vida. Si las autoridades se los quitan ellos van a pasar trabajo. No me parece. Lo que deben hacer es ver en las condiciones que ella los tiene -que al parecer están muy bien- y luego deciden.

Bien

Me alegra que Sech haya estado ignorando el “hate” de Darell, eso habla bien del panameño, pues mejor es hacerse el sordo y seguir trabajando en su música, donde le va muy bien. “El Peluche” es diferente, le gusta estar en paz, no se deja mortificar por nada, pues al final se puede ganar una mala fama y eso le afectaría su carrera, que hasta el momento ha sido buena.